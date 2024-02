Frances Lefebure blikt met bikinifoto terug op zwangerschap: “Het vrouwelijk lichaam is iets wonderbaarlijks”

Frances Lefebure krijgt heel wat complimenten op een (oude) foto die ze op Instagram deelde. “Zo puur en magisch!”, klinkt het in de reacties.

In oktober van vorig jaar werd Frances Lefebure voor het eerst mama. Ze beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Saul. De 35-jarige ‘F*** You Very, Very Much’-actrice postte op Instagram enkele kiekjes van toen ze nog hoogzwanger was. Op de foto’s poseert ze in bikini en is haar bolle buik heel goed te zien. “Saultje in mijn buik”, schrijft ze erbij.

Magisch

Haar volgers uiten hun bewondering massaal. “Zo puur en magisch! Fijn dat je dit deelt. Dat moeten we vaker doen. Er bestaat niets mooiers dan het nieuwe leven”, “Mooi buikje”, “Het vrouwelijk lichaam is iets wonderbaarlijks”, en “Zo prachtig!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram