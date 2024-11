Kaat Bollen geniet halfnaakt in hottub: “Er moet goed ontspannen worden” (foto)

Kaat Bollen weet als geen ander hoe je moet genieten van het leven. Kijk maar!

Kaat Bollen werkt momenteel aan een nieuw boek en dat doe je best in alle rust en kalmte. De 38-jarige seksuologe – die tegenwoordig met dreadlocks voor de dag komt – heeft al vier boeken op haar palmares staan: ‘Het Schaamhaarboek’, ‘Het Borstenboek’, ‘Met drie in bed’, en ‘Boek der lusten’.

Ardennen

Om inspiratie op te doen trok de 38-jarige seksuologe naar de Ardennen, waar ze in een houten cabine verblijft. Om volledig tot rust te komen genoot ze halfnaakt van een heerlijk warme hottub en postte ze enkele kiekjes ervan op Instagram. “Schrijfweekendje voor het nieuwe boek. Dat wil zeggen dat er ook goed ontspannen moet worden. (Jullie snappen dat het wel een topboek moet worden he…)”, schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar volgens steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Heel leuk, Kaat”, “Je verrast me elke keer weer… zo mooi! Je man boft maar”, en “Mooie foto’s en geniet ervan”, lezen we onder meer in de reacties.

