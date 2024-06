Joke van de Velde smacht naar de zon met deze badpakfoto: “Streling voor het oog!”

Joke van de Velde mist, net als velen dezer dagen, de zon.

Dat durven we toch te geloven als we even naar de Instagram-pagina van de ex-Miss België kijken. Met maar liefst 70.500 volgers is en blijft Joke enorm geliefd op het populaire sociale netwerk. En sporadisch deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden. Deze keer blikt ze echter terug op zonnigere tijden.

We zien Joke van de Velde in een mooi badpak poseren. “Ik wil weer zeuren dat het te warm is…”, voegt ze toe aan het plaatje. En haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Streling voor het oog!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Streling voor het oog”, klinkt het. “Prachtige foto, Joke”, gaat het verder. “Altijd even knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Joke van de Velde juist gedeeld heeft!