Tessa Wullaert maakt indruk in zelf ontworpen bikini: “Je ziet er zo goed uit!” (foto)

Belgian Red Flame Tessa Wullaert krijgt heel wat complimenten op een vakantiefoto die ze gedeeld heeft. “Knap”, klinkt het in de reacties.

Tessa Wullaert geniet momenteel van een welverdiende vakantie met haar partner Mathias. Dat de 31-jarige aanvalster van Inter Milaan in betere weersomstandigheden dan ons vertoeft, wordt meteen duidelijk uit enkele foto’s waarop ze aan het zwembad zit. Ze draagt daarbij een bikini van GRLPWR, haar eigen lijn van badkleding in samenwerking met Sarah Michaux.

Complimenten

Haar bijna 70.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Knap”, “Je ziet er zo goed uit!”, “Mooie buik”, en “Heerlijk genieten”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram