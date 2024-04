Ex-Miss België Celine Van Ouytsel verbaast volgers in uitgesneden badpak: “Perfect lichaam!” (foto)

Celine Van Ouytsel deelt op Instagram een vakantiefoto waarop ze heel wat complimenten krijgt. “Beach babe goals”, klinkt het in de reacties.

Celine Van Ouytsel geniet momenteel van een zalige vakantie in het zonovergoten Egypte. Op Instagram postte ze een kiekje waarop ze in een prachtig uitgesneden badpak op het strand poseert. Het mag niet verbazen dat de 27-jarige blondine enkele jaren geleden verkozen werd tot mooiste vrouw van het land.

Bewondering

In de vele reacties is alleen maar bewondering te bespeuren. “Wauw, zo mooi! Perfect lichaam!”, “Heel knap”, “Zoals altijd ben je zo sexy en geweldig”, “Beach babe goals”, en “Prachtige vrouw”, is slechts een greep uit de comments.

Foto: Instagram