Jennifer Lopez laat in uitgesneden outfit weinig aan de verbeelding over: “Mooiste vrouw ter wereld!” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez heeft een nieuwe single voorgesteld aan het grote publiek, en dat deed ze in stijl. “De godin van perfectie”, is de algemene teneur in de reacties.

Het aantal wereldhits dat het palmares van Jennifer Lopez telt, kunnen we inmiddels niet meer bijhouden en ze is nog lang niet uitgezongen. De 54-jarige latina heeft zopas een gloednieuwe single uitgebracht: ‘Can’t get enough’. De eerste reacties zijn alvast lovend, maar minstens even positief is de respons op de foto’s die ze deelde bij de aankondiging van haar nieuwe nummer.

Uitsnijding

J.Lo draagt daarop een zwarte jurk met een opvallende uitsnijding vooraan. Haar volgers steken hun bewondering alvast niet onder stoelen of banken. “Prachtige shoot, zo mooi! Ik kan niet wachten om de albumhoes te zien”, “Je bent zo sexy”, “Onvoorstelbaar knap”, “Mooiste vrouw ter wereld!”, en “De godin van perfectie”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram