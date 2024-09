Jennifer Heylen waagt zich aan gedurfde shoot. Volgers lovend: “Ik kan deze foto’s niet aan!”

Jennifer Heylen krijgt heel wat complimenten op een fotoshoot die ze deelde. “De sensualiteit spat er af”, reageren haar volgers lovend.

Jennifer Heylen siert momenteel de cover van modemagazine Elle. De 32-jarige actrice en presentatrice opteerde voor een opvallende shoot. Het resultaat postte ze op Instagram. Zo poseert ze op de cover met enkel een bovenstukje aan en bedekt ze op een andere foto haar boezem enkel met haar imposante haardos.

Sensueel

Haar meer dan 100.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw!”, “Prachtig”, “Amai, ik kan deze foto’s niet aan!”, “Leuke vibe! Goed bezig, meid!”, “De sensualiteit spat er af. Bravo”, en “Topvrouw”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram