Emma uit ‘Blind Getrouwd’ pakt uit met bikinifoto’s: “Mooi lichaam!”

Emma Ramirez, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld. “Je bent zo mooi”, complimenteren haar volgers haar.

In ‘Blind Getrouwd’ van vorig jaar werden Emma Ramirez en Emile Vandekerckhove aan elkaar gekoppeld. Uiteindelijk besloten ze om getrouwd te blijven, maar na een dikke maand ging het koppel alsnog uit elkaar.

Complimenten

De 31-jarige learning & development expert genoot onlangs van een ontspannende vakantie in zonnige oorden. Ze postte enkele kiekjes ervan op Instagram. Zo zien we haar onder meer in een leuke bikini poseren aan het zwembad. “Cheers to life, baby”, glundert ze in het bijschrift. “Mooi lichaam!”, “Je bent zo mooi”, “Prachtig”, “Knap”, en “Topper”, reageren haar volgers enthousiast.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: VTM