Jamie-Lee Six geniet in badpak van het uitzicht: “Mooie foto’s!”

Bij een leuke tijd horen dito beelden.

Dat moet je Jamie-Lee Six geen twee keer zeggen. Op Instagram, waar ze maar liefst 278.000 volgers heeft, deelt de dame wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijks leven. En dat is ook nu weer het geval.

We zien Jamie-Lee Six in onderstaand fotoalbum meermaals in badpak de revue passeren. “View 10/10”, voegt ze toe aan de plaatjes. En haar fans? Die hebben duidelijk ook wat te zeggen over het ‘uitzicht’.

“Mooie foto’s!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Mooie foto’s”, klinkt het. “😍😍❤️❤️”, gaat het verder. “Uw view? De onze is anders ook wel een 10/10 hallo kroket”, besluit Louise Goedefroy nog. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.