Bab Buelens verbaast fans met nieuwe beelden: “Wauw!” (foto’s)

Op Instagram weet Bab Buelens haar vele fans weer te verbazen.

Haar meer dan 213.000 volgers weten het al langer: Bab deelt regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

Zo zien we de dame in onderstaand fotoalbum op artistieke wijze poseren voor de lens. “The bass in these pictures was my grandfather’s, the first instrument I played ❤️”, opent ze bij de beelden. Haar fans? Die zijn onder de indruk.

“Wauw!”

Op lovende reacties moet Bab Buelens niet lang wachten. “Wauw”, klinkt het. “Babe”, gaat het verder. “Natuurlijke schoonheid”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

