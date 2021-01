Iets té straffe moves zelfs…

Dat Julie Vermeire al eens graag haar danskunsten toont op TikTok, is geweten. En soms doet papa Jacques ook vrolijk mee.

Ook nu weer trommelt Julie haar papa op om even ‘t beste van zichzelf te geven. Dat lijkt aanvankelijk nog rustig te verlopen, maar plots gaat ‘Jacques’ volledig uit de bol.

Knip-en-plakwerk

“Papa heeft zijn dansmoves nog eens bovengehaald… En wat voor moves”, plaatst Julie bij het TikTok-filmpje. Aanvankelijk doet Jacques rustig mee, maar wanneer hij plots begint te breakdancen, gaat er bij velen toch een lichtje branden.

Met wat handig knip-en-plakwerk neemt een professionele danser het even naadloos over. We durven dus met enige zekerheid zeggen dat het niet Jacques zélf is die daar even de zotste dansbewegingen uit zijn mouw schudt. Maar ‘t levert wel leuke beelden én een glimlach op je gezicht op. Kijk maar:

@julievermeire Papa heeft zijn dansmoves nog eens bovengehaald… en wat voor moves😂😂👯‍♀️🥳 ♬ origineel geluid – Julie Vermeire

Foto: still TikTok julievermeire