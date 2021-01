Feline, die in ‘Love Island’ een koppel vormde met Giuliano, heeft een foto gedeeld waarop ze zonder make-up te zien is. Ze wil daarmee body positivity promoten.

Feline en Giuliano waren twee handen op een buik in ‘Love Island’ en ze haalden zelfs de finale, maar meer werd het achteraf niet tussen de twee. Intussen heeft Feline zelfs een vriend, zo kondigde ze onlangs aan.

Niet perfect

De 24-jarige brunette uit Amsterdam deelde op Instagram een onopgemaakte foto. Daarmee toonde ze haar volgers dat het volkomen normaal is om er niet perfect uit te zien zoals sommige Instagrammodellen doen uitschijnen. “Ja, mijn huid is onzuiver en ik heb wallen van de afgelopen nachten waarin ik weinig slaap had. Mijn lippen gaan stuk van het koude weer en mijn wenkbrauwen hebben een eigen way of living gevonden. Maar WTF. Is dit iets ergs? Als wij, vrouwen, er ook maar even een dag niet uitzien zoals elke andere glad gestreken foto op Instagram, dan worden we onzeker en vinden we onszelf minder mooi. We gaan onszelf vergelijken met een totaal onrealistisch beeld. En OMG, als we ook maar iets van een minder gladde huid laten zien, dan is dat meteen een aantrekkingskracht voor commentaar. Hoe bizar!”, klinkt het.

Jezelf accepteren

Ze neemt zich voor om voortaan meer van zichzelf te laten zien en moedigt anderen aan om hetzelfde te doen. “De komende tijd ga ik FULLY gebruiken om helemaal terug te komen bij mijzelf. Om mijzelf elke dag meer een meer te accepteren voor WIE en WAT ik ben. En mijn dan maar niet perfecte huid. Als we de komende tijd toch thuis zitten, laten we deze tijd dan alsjeblieft gebruiken als een healing process voor onszelf, je huid en alles waar jij voor staat”, besluit ze.

