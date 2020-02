Jennifer Lopez heeft haar veelbesproken optreden met Shakira tijdens de pauze van de Super Bowl op zondag 2 februari verdedigd. De show kreeg van sommigen de kritiek “te sexy” te zijn geweest.

Op de Independent Spirit Awards vertelde de zangeres aan entertainmentmagazine Variety dat ze de kritiek “idioot” vindt: “We zijn allebei respectvolle artiesten, die bovendien moeder zijn, en we zijn ons erg bewust van wat we doen”, aldus Lopez. “Onze show was een viering van de vrouwelijkheid en de Latijns-Amerikaanse cultuur.”

“Wees trots op jezelf”

“De boodschap van voor jezelf op te komen, een vrouw te zijn… Die boodschap wil ik overbrengen naar jonge meisjes: wees trots op jezelf”, klonk het nog. “Ik ben alleszins heel trots op dat optreden van die avond.”

Lopez was te gast op de Spirits Awards, waar ze genomineerd was voor haar bijrol in ‘Hustlers’. Ze moest het evenwel afleggen tegen Zhao Shuzhen voor haar rol in ‘The Farewell’.

