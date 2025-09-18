Inge Moerenhout deelt badpak- en bikinifoto’s. Fans lovend: “Je ziet er zo mooi uit!”

Wie graag kijkt naar zomerse taferelen is bij Inge Moerenhout aan het juiste adres.

Met een fraaie 107.000 volgers doet Inge het bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

We zien in onderstaand fotoalbum Inge Moerenhout onder andere in badpak en bikini genieten van de zon én van het goeie leven. Als uitleg geeft ze nog een ‘hotel tip’ bij de beelden. Haar fans hebben echter ook best wat te zeggen over wat ze zien.

“Je ziet er zo mooi uit!”

Aan enthousiaste reacties geen gebrek. “Je ziet er mooi uit”, klinkt het. “Wat een zalige ervaring”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger. Kijk maar gerust even zelf en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.