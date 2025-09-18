HomeNieuwsEntertainmentCeline Van Ouytsel poseert in zomerse jurk. Metejoor reageert! (foto's)
Celine Van Ouytsel poseert in zomerse jurk. Metejoor reageert! (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Celine Van Ouytsel, als we even op haar Instagram-pagina kijken. Met meer dan 343.000 volgers doet ze het daar bijzonder goed en dus deelt ze er regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer niet anders. Op enkele vakantiefoto’s uit Ibiza zien we de dame genieten in een prachtige, zomerse jurk. “50 shades of butter yellow 💛🧈”, schrijft ze bij het album. En haar fans? Die zijn lovend!

“De knapste!”

Aan een rotvaart stromen de lovende reacties binnen. “Y-hellow seg”, laat Joris Van Rossem (Metejoor) weten. “😍😍😍”, gaat het verder. “Ja hallokes”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even naar wat Celine juist gedeeld heeft en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

