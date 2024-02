Influencer Stien Edlund poseert in prachtige lingerie: “Hoe mooi ben jij!?” (foto’s)

Stien Edlund krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s waarop ze straalt in lingerie. “Jij bent zo ongelofelijk knap!”, is de algemene teneur in de reacties.

Met bijna 6 miljoen volgers op TikTok is Stien Edlund een waar ‘social media’-fenomeen. Ook op Instagram heeft ze maar liefst 300.000 volgers. De 22-jarige influencer postte daar enkele kiekjes waarop ze poseert in kleurrijke lingeriesetjes van het Italiaanse kledingmerk Tezenis. “Helemaal in love met deze setjes”, klinkt het enthousiast.

Glimlach

Minstens even begeesterd reageren haar volgers. “Die setjes zijn echt prachtig”, “Hoe mooi ben jij!?”, “Je glimlach maakt mijn dag”, en “Jij bent zo ongelofelijk knap!”, is slechts een greep uit de vele positieve comments.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram