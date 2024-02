K3’tjes stralen in elegante jurken, Jennifer Heylen poseert in prachtige outfit en zangeres Kato deelt leuke selfie (foto’s)

Het is weer hoog tijd voor een gloednieuwe lading BV-prentjes!

Want jawel hoor: ook de voorbije dagen hebben bekende gezichten uit binnen- én buitenland weer hun uiterste best gedaan op Instagram. Zo passeren uit eigen land Jennifer Heylen, zangeres Kato, Deborah Leemans en nog vele anderen de revue. In het buitenland wisten onder anderen Monica Geuze, Shania Twain, Paris Hilton en Sylvie Meis hun fans weer te verbazen. En dan weet je al dat we nog lang niet iedereen bij naam genoemd hebben. Kijk maar: