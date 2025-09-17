Ine Beyen maakt indruk in wetsuit: “Prachtige foto!”

Op Instagram pakt Ine Beyen uit met een nieuwe post!

De voormalige wielrenster, die velen ook kennen van haar rol als co-commentator op Sporza, doet het met meer dan 64.900 volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze daar geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu weer niet anders. We zien Ine Beyen in wetsuit poseren op het water. “Dat de zomer al goed was 🌊”, schrijft ze enthousiast bij het plaatje. En haar fans? Die hebben ook wat te vertellen, zo blijkt.

“Prachtige foto!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige foto”, klinkt het. “Mooie dame”, gaat het verder. “😍🔥”, besluit een laatste volger nog. Kijk maar!