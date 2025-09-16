Demi Moore verbaast fans met stijlvolle jurk: “Wow!” (foto’s)

HomeNieuwsEntertainmentDemi Moore verbaast fans met stijlvolle jurk: "Wow!" (foto's)
Demi Moore heeft wat nieuws gedeeld op Instagram, tot groot jolijt van haar fans.

Naar aanleiding van het ‘Caring for Women Dinner’ trok mede-presentatrice Demi Moore een prachtige jurk aan. Beelden van haar outfit deelt ze nu op Instagram, waar de actrice maar liefst 6.4 miljoen volgers heeft.

Op positieve reacties op haar outfit moet Demi niet lang wachten. In geen tijd laten haar fans namelijk weten wat ze van de plaatjes vinden.

“Wow!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wow”, klinkt het. “Je wordt elk jaar mooier en mooier. Hoe doe je dat toch?”, gaat het verder. “Adembenemend, zoals altijd”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om de overige foto’s te zien.

Foto: lev radin / Shutterstock.com

