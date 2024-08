Rihanna deelt pikante lingeriefoto’s: “Elegant!”

Rihanna weet op Instagram haar fans weer stevig te verbazen!

Met niet minder dan 151 miljoen volgers is de zangeres immens populair op het sociale netwerk (en elders). Met de nodige regelmaat pakt ze ginds dan ook uit met nieuw beeldmateriaal. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Rihanna meermaals in pikante lingerie de revue passeren. Buiten een promotekstje voegt ze niet gek veel uitleg toe. Haar fans hebben echter wél heel wat te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Elegant!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Elegant”, klinkt het. “Die laatste foto”, gaat het verder. “Wauw, geweldig”, besluit een volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Rihanna juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer lingeriefoto’s te zien.