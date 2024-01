Hoogzwangere Eline De Munck poseert met blote buik: “Zo mooi!” (foto’s)

Eline De Munck heeft enkele foto’s gedeeld van haar bolle buik. “Je ziet er geweldig uit!”, klinkt het in de reacties.

In oktober maakten Eline De Munck en haar man Michaël R. Roskam bekend dat ze in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje samen. Inmiddels is de 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ hoogzwanger en wordt het aftellen naar de geboorte van haar kleine spruit.

Stijlvol zwanger

Op Instagram deelde Eline enkele kiekjes van haar ronde buik. “Goeiemorgen. Ik heb duidelijk betere dingen te doen dan mijn rommel op te ruimen. Zoals foto’s maken, oké ja?!”, knipoogt ze erbij. In de reacties klinkt alleen maar lof voor de sympathieke blondine. “Dat noemt men dan stijlvol zwanger. Heel knap!”, “Je ziet er geweldig uit!”, “Amai, zo mooi zwanger”, en “Waaauw, prachtig”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram