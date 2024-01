Beroemde actrice pakt uit met nieuwe badpakfoto’s: “Te mooi voor woorden!”

De 58-jarige actrice Elizabeth Hurley heeft weer wat nieuws gedeeld.

Op Instagram doet de actrice, die velen kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het met maar liefst 2.8 miljoen volgers énorm goed. Geregeld deelt Elizabeth Hurley ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat deed ze recent weer met een gloednieuw fotoalbum. Zo zien we de actrice poseren in een mooi badpak. “Een vraag die me steeds wordt gesteld is: hoe blijf je in vorm en wat eet je? Mijn mantra is: eet niet te veel, te snel, te vaak of te laat. Of, anders gezegd, eet kleinere maaltijden, kauw goed, stop met snacken en eet vroeger”, opent ze haar uitleg bij de beelden. En ook haar fans hebben heel wat te vertellen, zo blijkt nu.

“Te mooi voor woorden!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wauw, zo knap”, klinkt het. “Ze is naar mijn mening echt perfect”, gaat het verder. “Te mooi voor woorden”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien.