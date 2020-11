In een online videorubriek van het Ellen DeGeneres hebben actrices Hilary Duff en Ashley Benson hun boekjes geopend over hoe zij hun puberteit en seksuele opvoeding ervoeren destijds. Dat die eerste met nogal wat misvattingen rond seks en liefde te kampen had, dat bleek ook uit het interview.

De nu 33-jarige zangeres/actrice – vooral bekend geworden door haar rol als Lizzie McGuire uit de gelijknamige kinderserie – weet ondertussen wel hoe de vork aan de steel zit. Ze verwacht momenteel haar derde kindje.

”Gewoon een film”

Benson trapte af: ”Ik herinner me dat ik gewoon een film te zien kreeg en dat was het. Ik ging naar een katholieke school en naar mijn mening kregen we onvoldoende uitleg over hoe die zaken werkten. Veel details werden bewust achterwege gelaten, dus ik heb niet het gevoel dat ik een goeie seksuele opvoeding heb genoten. Ik heb praktisch alles geleerd van oudere vrienden”, zo vertelde ze.

”Mijn god, ik dacht toen dat je meteen zwanger raakte na je eerste keer seks te hebben gehad”, gaf Hilary Duff toe. Het volledige interview kan je in bijgevoegde video bekijken.

Foto: still YouTube