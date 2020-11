Herinner je je nog die monsterhit in 2017 van de Britse popster Ed Sheeran? ‘Shape of You’? Wel, enkele knappe koppen van het YouTube-kanaal ‘There I Ruined It’ hebben er een soort dronkemansversie van gemaakt die best wel prettig in de oren klinkt.

Toegegeven, het zal misschien het originele nummer geen nieuwe adem inblazen en weer in de hitlijsten brengen, maar momenteel lust het internet er wel pap van. En dat is tegenwoordig ook al een mooie prestatie.

Shape of You

Het liedje heeft Ed Sheeran in ieder geval geen windeieren gelegd. De man blijft tot op de dag van vandaag één van de populairste popartiesten ooit en scoorde de ene wereldhit na de andere, al steekt – net zoals in zovele andere sectoren – corona er dit jaar een stokje voor.

Foto: still YouTube