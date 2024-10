Het derde seizoen van ‘The Lincoln Lawyer’ zit boordevol verrassingen

Juridische dramaseries doen het nog steeds goed. Na een spannend tweede seizoen van ‘The Lincoln Lawyer’ is advocaat Michael Haller terug voor een derde seizoen op Netflix. Maak je klaar voor een nieuwe zaak, vol intriges en verrassende wendingen!

Het eerste seizoen begon met een vrij clichématige scène waarin iemand koelbloedig wordt neergeschoten in een parkeergarage. Toch werd de spanning al snel opgevoerd, en ‘The Lincoln Lawyer’ wist een groot publiek te boeien.

‘The Lincoln Lawyer’ is de bijnaam van de eigenzinnige advocaat Michael Haller, die liever werkt vanuit zijn blitse Lincoln Navigator dan op kantoor. Dit derde seizoen is zeker niet het laatste, want de serie is gebaseerd op de boekenreeks van Michael Connelly. Deze keer vormt het vierde boek, ‘The Gods of Guilt’, de basis voor de nieuwe afleveringen.

Van film naar serie

De Mexicaanse acteur Manuel Garcia-Rulfo kruipt opnieuw in de huid van Michael Haller. Na de spannende cliffhanger van het tweede seizoen krijgt hij een zaak die heel persoonlijk is: de verdachte die hij moet verdedigen wordt ervan beschuldigd een oude cliënt van hem te hebben vermoord.

Garcia-Rulfo is trouwens niet de eerste Lincoln Lawyer. In 2011 speelde Matthew McConaughey de rol van Haller in een film die goede recensies kreeg. Er was zelfs een vervolgfilm gepland, maar uiteindelijk werd besloten om er een serie van te maken.

Er zijn heel wat juridische dramaseries, maar ‘The Lincoln Lawyer’ weet zich te onderscheiden. Haller is geen doorsnee advocaat; met zijn unieke persoonlijkheid en werkwijze is hij allesbehalve saai. En als je de boeken hebt gelezen, weet je dat er nog veel meer verrassingen aankomen!

Het derde seizoen van ‘The Lincoln Lawyer’ is vanaf 17 oktober te bekijken op Netflix.

Via Streamnews.be