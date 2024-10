Ellie Goulding waagt zich aan doorschijnend topje: “Zo iconisch!” (foto’s)

De Britse singer-songwriter Ellie Goulding wordt overladen met complimenten op enkele foto’s waarop ze een gedurfde outfit draagt. “Je wordt met de dag mooier”, klinkt het in de reacties.

Ellie Goulding heeft enkele leuke kiekjes gedeeld op Instagram waarop ze een opvallend topje draagt. Het is immers doorschijnend, wat haar een erg sexy – maar tevens voor Instagram een beetje gewaagde – look geeft. De 37-jarige zangeres van onder meer ‘I Need Your Love’, ‘Burn’, en ‘Love Me like You Do’ zet drie brandende hartjes in het bijschrift.

Koningin

Het mag niet verbazen dat er heel wat – positieve – reacties komen op de foto’s. “Wat zie je er goed uit!”, “Stel je voor dat je er zo knap uitziet”, “Dit is zo iconisch!”, “Je wordt met de dag mooier”, en “Prachtig zoals altijd, koningin”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Shutterstock