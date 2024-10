Zangeres Geri Halliwell straalt in parelwit badpak: “Natuurlijke schoonheid!” (foto’s)

Geri Halliwell krijgt lovende reacties op een fotoshoot die ze deelde. “Wat een icoon!”, klinkt het vol bewondering.

Geri Halliwell kennen we uiteraard als één van de vijf Spice Girls, maar ze heeft ook een mooie solocarrière opgebouwd. Inmiddels telt de Britse zangeres 52 lentes en poseert ze af en toe voor het goede doel. Op Instagram deelde ze enkele foto’s van een badpakkenshoot om de aandacht te vestigen op natuurbeschermingsorganisatie WWF.

Natuurlijke boost

Ze benadrukt hoe helend de natuur kan werken. “De natuur doet echt wonderen, en gewoon even 20 minuten naar buiten gaan kan een wereld van verschil maken voor hoe je je voelt, zowel fysiek als mentaal. Voor mij is een duik in de zee de ultieme oppepper, vooral als het water koud is! Het maakt me wakker en sterk, en tegelijk voel ik me rustig en ontspannen. Ook een wandeling langs het water of in de natuur geeft me altijd zo’n fijne boost. Ik ben superblij om samen te werken met WWF voor deze campagne. Ik moedig iedereen aan om elke dag even hun portie natuur mee te pakken!”, luidt het.

Icoon

Haar volgers reageren vol bewondering op de leuke kiekjes. “Oh mijn God, prachtig”, “Je lijkt wel een bondgirl”, “Op het strand en in zee zijn werkt zo therapeutisch”, “Je bent een natuurlijke schoonheid, Geri!”, “Zo mooi”, “Je ziet er fantastisch uit”, en “Wat een icoon!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram