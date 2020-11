Ruim 20 jaar nadat ‘Big Brother’ in Nederland tot leven kwam, keert de moeder van de ’realityshows’ terug naar de lage landen: VIER, het Nederlandse RTL 5 en Videoland in Nederland brengen Big Brother in 2021 gezamenlijk terug op het scherm. Peter Van de Veire en de Nederlandse Geraldine Kemper worden de presentatoren, zo maakt tv-zender VIER bekend.

Het opzet van ‘Big Brother’ blijft behouden. “Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, niet anders kunnen dan zichzelf zijn, zonder filters en social media, en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker? Wat is perceptie en wat is realiteit?”, klinkt het.

Sociologisch spel

“‘Big Brother’ is het Moederschip van de reality-televisie”, zegt Peter Van de Veire. “Nét als ‘Het Rad’ het Moederschip is van alle goede gameshows. Ik ben blij dat die alle twee geland zijn bij VIER en VIJF, en nog verheugder dat ik beide met ontzettend veel goesting mag hosten. Want ‘Big Brother’, dat is een spel én een boeiende soap, heerlijke eerlijke opdrachten én tegelijk een bijzonder menselijk en sociologisch spel tussen de bewoners. En de kijkers thuis: want ‘Big Brother’ is ook een spiegel, soms warm, soms hard. Want wat je ziet, ben je zelf. Ook al zal je luidop roepen van niet”, aldus de presentator.

De 29-jarige Geraldine Kemper brak in Nederland door met de overwinning in ’Sterretje Gezocht’ waarin BNNVARA op zoek ging naar nieuw presentatietalent. Recent presenteerde ze bij RTL ‘Expeditie Robinson Videoland’ en ze is backstage reporter bij ‘The Voice of Holland’.

Wanneer Big Brother precies terugkomt, maken RTL en SBS België op een later moment bekend.