Acteurs Harry Styles, Florence Pugh en Chris Pine moeten noodgedwongen in quarantaine gaan omdat een lid van de crew van de film ‘Don’t Worry Darling’ tijdens de opnames in Los Angeles positief testte op het coronavirus. Dat meldt het filmblad Deadline.

De crew van ‘Don’t Worry Darling’ was de afgelopen dagen in het centrum van Los Angeles aan het draaien. Een crewlid testte onlangs positief op COVID-19, waardoor de hele productie en cast nu in quarantaine moet.

Een vertegenwoordiger van productiebedrijf New Line Studios meldt dat de besmette persoon geen acteur was «maar iemand die dicht genoeg bij de hoofdrolspelers werkte om een risico te vormen». De filmopnames zullen 14 dagen stilgelegd worden.

Niemand anders besmet

Iedereen die meewerkt aan de film zal in quarantaine gaan, zoals de coronaregels van Los Angeles momenteel voorschrijven. Tot dusver testte geen enkel ander lid van cast of crew positief.

In ‘Don’t Worry Darling’ vertolkt Florence Pugh de rol van een ongelukkige huisvrouw die aan haar verstand begint te twijfelen wanneer er vreemde dingen gebeuren. Harry Styles vertolkt de rol van haar man, die een duister geheim heeft. Het is Styles’ tweede uitstap in de filmwereld, nadat hij in 2017 zijn acteerdebuut maakte in ‘Dunkirk’.

Het bericht Harry Styles in quarantaine na besmetting op filmset verscheen eerst op Metro.