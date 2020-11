View this post on Instagram

Tussen deze twee foto’s zit precies een jaar. Een jaar waarin zoveel is gebeurd. Links een jongen die leefde zonder grenzen. Die nergens het gevaar in zag, zichzelf geen rust gunde, geen gezond leven gunde. Die leefde in een roes van katers en schijt aan de wereld. Waar zijn thuissituatie helemaal overhoop lag. Rechts een jongen die voor zichzelf is gaan zorgen. Waar zijn thuissituatie beter is dan ooit. Een strak voedingsschema volgt, genoeg rust en keihard trainen met @willemjonkman . Ik ben fitter dan ooit en we zijn pas met begonnen.