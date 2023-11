Hanne van K3 openhartig: “Intens én het mooiste wat me ooit is overkomen” (foto’s)

Op Instagram deelt Hanne Verbruggen enkele mooie plaatjes en dito boodschap.

De K3-zangeres deelt wel vaker beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Da’s ook niet zo gek, want ze heeft ginds maar liefst 393.000 volgers. Recent plaatste Hanne onderstaand fotoalbum op haar pagina. Zo zien we enkele vertederende foto’s met haar jarige zoontje Julien als hoofdrolspeler.

“Exact 1 jaar geleden verlieten Jorn en ik ons huisje, afvragend of het de laatste keer met ons twee zou zijn… Niet veel later werd jij geboren en werd onze wereld op zijn kop gezet. Je maakte van mij een ‘mama’ en ventje toch, wat ben ik trots op die rol”, opent ze bij de beelden.

“Intens én het mooiste wat me ooit is overkomen”

Hanne gaat verder. “Alle clichés zijn zo waar: het gaat snel, het is intens en het is het mooiste wat me ooit is overkomen. Jij, bent het mooiste wat me ooit is overkomen. Gefeliciteerd kleine lachebek. Op naar nog vele avonturen samen. Ik hou massa’s van je. Lang leve heerlijke jij”, besluit ze.

Fans van de zangeres laten ook van zich horen. “Gelukkige verjaardag Julien 😍”, klinkt het. “Dikke proficiat”, gaat het verder. “Wat een prachtig gezinnetje”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.