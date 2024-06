Hanne van K3 openhartig: “Het waren pittige en intense maanden”

Vier maanden lang was ‘De 3 Biggetjes’ te bewonderen, maar nu is er een einde gekomen aan de K3-musical. Hanne Verbruggen blikt moe maar voldoen terug op de pittige periode.

“Het is gedaan met biggen! Wat ga ik deze fantastische bende missen…”, steekt Hanne Verbruggen van wal op Instagram. Vier maanden lang gaf de 30-jarige zangeres samen met Marthe en Julia het beste van zichzelf in de populaire musical ‘De 3 Biggetjes’. “Het waren pittige en intense maanden maar wat hebben wij plezier gehad! Ik ben zo trots en dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van deze fijne groep. Bedankt aan onze zalige cast en crew. Jullie hebben allemaal, stuk voor stuk mijn hartje veroverd en jullie zullen daar voor eeuwig blijven”, klinkt het.

Fier

Haar volgers zijn erg trots op de hele crew. “Wat hebben jullie het fantastisch gedaan! Heb genoten van de musical!”, “Zo onwijs trots op jullie”, en “Het was geweldig! Jullie zijn echt toppers, kei goed gedaan!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram