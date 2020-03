Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten excuseert zich voor een foto die MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondagavond deelde op sociale media, waarop beide liberale voorzitters vlak naast elkaar poseren. «We hadden meer afstand moeten houden, sorry daarvoor», zegt ze in een Facebookpost. «Politici moeten het goeie voorbeeld geven.»

Na een weekend onderhandelen kwamen de voorzitters van tien partijen er zondagavond laat uit: de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès wordt tijdelijk omgevormd tot een volwaardige regering met de beperkte opdracht om het coronavirus en alle economische gevolgen ervan aan te pakken. MR, Open Vld en CD&V zouden daarvoor bijzondere machten krijgen van oppositiepartijen N-VA, PS, sp.a, Groen, Ecolo, cdH, DéFI. De modaliteiten daarvan worden later vandaag uitgewerkt.

Om dat te vieren namen Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en haar Franstalige liberale collega Georges-Louis Bouchez een selfie, waarop de twee vlak naast elkaar staan. Dat terwijl de overheid aanraadt afstand te houden om de corona-epidemie in te dijken.

Goede bedoelingen

Rutten excuseert zich daar nu voor. Ze noemt de foto «ongelukkig». «We hadden meer afstand moeten houden, sorry daarvoor. Politici moeten het goede voorbeeld geven», zegt ze in een Facebookpost. «Het is misschien ongebruikelijk, maar wel nodig om te zeggen dat er soms ook dingen fout gaan. Dat politici – net zoals iedereen – ook fouten maken, ook al waren de bedoelingen goed.» Rutten vernoemt ook haar echtgenoot, die vrijdag nog een feestje georganiseerd zou hebben in zijn horecazaak.

De Open Vld-voorzitster roept iedereen intussen op om de maatregelen goed op te volgen. «Gedragswijzigingen zijn niet gemakkelijk. We zijn het zo gewoon om een hand te geven, elkaar eens vast te pakken, samen plezier te maken. Maar toch moet het anders.»