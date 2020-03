De vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, Kat Kerkhofs, heeft op Instagram opgeroepen om de maatregelen tegen het coronavirus strikt op te volgen. Zij woont in Italië en beseft maar al te goed dat het menens is.

Kat Kerkhofs woont al jaar en dag samen met Dries Mertens in de Italiaanse stad Napels. Italië staat ongeveer tien dagen voor op ons land wat het coronavirus betreft. De 31-jarige programmamaakster legt in een video op Instagram uit dat ook zij het virus in het begin onderschat heeft, maar dat ze intussen beseft hoe hard het er in Italië aan toe gaat. “Ik zou dit normaal niet doen, maar ik heb het gevoel dat de situatie niet ernstig genoeg genomen wordt in België. En geloof mij: ik was de eerste om sceptisch te zijn over het coronavirus en ik zei ook dat het een gewoon griepje was tot een week geleden, maar helaas heeft Italië mij geleerd dat dat niet zo is. Gisteren zijn er hier 368 doden gevallen op één dag en de officiële besmettingen worden nu op 20.000 geschat, maar studies tonen aan dat het er in realiteit over de 100.000 zijn en ook België stevent daarop af”, klinkt het.

Ook jonge mensen besmet met coronavirus

Ze benadrukt dat niet alleen oudere mensen getroffen worden, maar tevens gezonde jongeren en dat iedereen de maatregelen maar best opvolgt. “Ziekenhuizen zijn hier overvol. Vaak zijn het risicogroepen, maar er zijn ook kerngezonde jonge mensen die heel ziek worden. Er wordt soms hulp geweigerd omdat er niet genoeg hulpverlening is. Het goede nieuws is dat de Italianen hun plicht doen. Ze blijven binnen en dat is heel mooi om te zien. Dat is volgens mij de enige oplossing. We moeten allemaal afstand houden van elkaar en binnen blijven zodat dit virus kan stoppen”, besluit ze.

