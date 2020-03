Dat laat de oprichtster en zaakvoerder van Odette Lunettes zelf weten op Instagram.

In een openhartig bericht geeft Eline De Munck tekst en uitleg bij het besluit om haar winkel op de Antwerpse Meir voor onbepaalde duur te sluiten.

“Als jonge Belgische onderneming zien wij het als onze absolute prioriteit om de gezondheid van zowel ons personeel als onze klanten voorop te stellen. We hebben dan ook beslist om onze winkel te Meir 85 per direct te sluiten door het Covid-19 virus”, opent het bericht. “Het besmettingsgevaar bij oogmetingen is helaas te groot. Wij willen het risico dan ook niet nemen om mensen mogelijk in gevaar te brengen. Los van de financiële impact die deze beslissing met zich meebrengt, zien wij het als onze verantwoordelijkheid en sociale plicht om deze maatregelen te treffen om te voorkomen dat de schade nog groter wordt”, laat ze weten.

“Deze uitzonderlijke situatie dwingt ons om creatief en innovatief te ondernemen. We bekijken dan ook intern de mogelijkheden om onze klanten nog beter digitaal te adviseren en faciliteren in deze tijden van quarantaine. Wij hopen dat deze maatregelen zorgen voor een sneller herstel van zowel de gezondheid van de bevolking als de economie en hopen dat andere ondernemers ons hierin zullen volgen”, gaat ze verder.

