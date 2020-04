Ook tijdens de coronacrisis staat Goedele klaar met goeie raad.

Deze keer geeft ze enkele handige tips voor wie zich wat onzeker voelt. “Hoe kan ik me zekerder voelen, zodat ik zelf initiatief durf te nemen op seksueel vlak?”, vroeg een dame via een berichtje aan de seksuologe.

Goeie vraag! Want onzekerheid over het eigen lichaam heeft toch vaak een ongunstig effect op de seksualiteit. Gelukkig komt Goedele met enkele tips. Zo zou het ook als vrouw best interessant kunnen zijn om eens ‘naar prostituees te gaan kijken’. “Daar zitten alle types: grote, dikke, smalle, donkere, eentje met veel kwabben,… Alle kleuren, alle maten, alle tinten. En die zitten daar toch om sexy te zijn? Om mannen op te winden? Dus die hebben allemaal sexappeal”, laat ze weten.

Nu, ten tijde van het coronavirus zal er waarschijnlijk niet veel te bezichtigen vallen in de ‘rosse buurten’. Maar ook thuis kan je zelf aan de slag. Door bijvoorbeeld op onverwachte momenten initiatief te nemen. “Overval en plaag hem”, klinkt het. “Streel hem op intieme plaatsen terwijl hij met zijn moeder of baas zit te bellen”, gaat ze verder. We geven toch nog even mee dat je dan wel best even op voorhand dubbelcheckt of manlief niet in een videomeeting zit. Andere tips ontdek je op onderstaande video:

Foto: SBS