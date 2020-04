Justin Bieber is weer het mikpunt geworden van enkele grapjassen op Twitter. Gebruikers geraakten de afgelopen dagen, wellicht door de lockdown, helemaal gefixeerd op het huis van de Canadese zanger en kwamen met enkele leuke mopjes op de proppen.

Bieber telt voor zijn gigantische villa maar liefst 60,000 dollar per maand neer, maar dat betekent niet dat het ook een architecturaal pareltje is. Op Twitter wordt de villa onder andere vergeleken met een slacentrifuge. Oordeel vooral zelf:

Why does Justin Bieber’s new house look like a food processor? pic.twitter.com/yZ8IcylzWd

