Dochter van Wesley Sonck oogst lof in elegant kleedje: “Klassevrouw” (foto)

Amy Sonck, de dochter van ex-voetballer Wesley Sonck, heeft een pracht van een foto gedeeld op Instagram. “Zo mooi!”, wordt er gereageerd.

Amy Sonck geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Met temperaturen rond de 24 graden is het daar heerlijk vertoeven. Op Instagram deelde de 26-jarige blondine een stijlvol kiekje. Ze draagt een elegante, crèmekleurige, aansluitende avondjurk met één blote schouder, een fijne split aan de zijkant en minimalistische gouden accessoires. “Sushi date”, schrijft ze erbij.

Klasse

Haar bijna 200.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtige foto”, “Zo mooi!”, “Klassevrouw”, en “Je ziet er prachtig uit in die mooie jurk, geniet van de sushi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram