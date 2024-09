Gert Verhulst over zwangerschap Marthe van K3: “Ik heb er niets mee te maken”

Gert Verhulst heeft een opvallende uitspraak gedaan naar aanleiding van de zwangerschap van Marthe De Pillecyn.

Gisteren raakte bekend dat Marthe De Pillecyn (28) in verwachting is van haar eerste kindje met haar echtgenoot Sinerjey Meyfroodt (35). Gert Verhulst was vanmorgen te gast in de Radio 2-ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’, waarin presentator Peter Van de Veire de zwangerschap van Marthe aankaartte. “Ja, Marthe is zwanger. Het is niet de eerste keer dat een K3’tje zwanger is. Ik heb er voor de rest niets mee te maken voor alle duidelijkheid”, knipoogde Gert, verwijzend naar zijn vroegere relaties met ex-K3’tjes Karen Damen en Josje Huisman.

Vervanging voor Marthe

Op de vraag wie Marthe dan zou vervangen bij K3, bleef Gert vaag. “Als mensen zich geroepen voelen… Iedereen kan zich kandidaat stellen”, aldus Gert. “Zou het een man kunnen zijn?”, vroeg Peter. “Heb je ambities?”, lachte Gert.

Foto: Instagram