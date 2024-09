Lesley-Ann Poppe verbaast fans met sexy outfit en volumineus kapsel: “Aantrekkelijke vrouw!” (foto’s)

Lesley-Ann Poppe pakt op Instagram weer uit met nieuwe beelden!

Met een mooie 100.000 volgers doet Lesley-Ann het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe plaatjes uit haar dagelijkse leven. En dat was onlangs niet anders.

We zien Lesley-Ann Poppe poseren in een prachtig jurkje. Ook valt haar weelderige haarbos op. “Vandaag klassiek met strikblouse en pied-de-poule 🤍🖤. En meer volume in mijn haar door Royalty Hairextensions en Jochen Vanhoudt”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Aantrekkelijke vrouw!”

Op lovende reacties moet Lesley-Ann Poppe niet lang wachten. “Aantrekkelijke vrouw”, klinkt het. “Pure klasse”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.