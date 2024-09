Katia Alens poseert halfnaakt: “Wat een vrouw!” (video)

Katia Alens heeft een opvallende video gedeeld op Instagram. “Hottie alert”, klinkt het in de reacties.

Katia Alens werd in 1990 verkozen tot mooiste vrouw van het land en sierde niet veel later de cover van Playboy. Maar we kennen haar ook nog van de meidengroep Opium, waarin ze samen met Joyce De Troch en Inge Moerenhout het beste van zichzelf gaf.

Selfie op bed

Inmiddels telt de knappe brunette 57 lentes en onlangs deelde ze een leuk filmpje op Instagram waarin ze halfnaakt poseert op bed. “Hoe ouder, hoe zotter en nog meer midlifecrisis”, knipoogt een volger. “Wat een vrouw!”, bewondert iemand anders haar. “Hottie alert”, reageert een laatste fan.

Foto: Instagram