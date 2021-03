De 25-jarige Chloe Ferry heeft maar liefst 3.6 miljoen volgers op Instagram.

Dat moet eigenlijk niet verbazen, want de dame is razend populair geworden na haar deelname aan realityserie ‘Geordie Shore’. Toch is niet iedereen even grote fan van de dame.

In het verleden kwam ze namelijk al onder vuur te liggen omdat ze haar foto’s die ze op Instagram plaatst, (te vaak) bewerkt zou hebben. En ook nu weer wringt daar het schoentje.

“Duidelijk Photoshop”

Chloe deelde gisteren een paar leuke foto’s op het populaire sociale netwerk. Daarop poseert ze in een behoorlijk pikante outfit. Niets aan de hand, zou je denken. Maar niets is minder waar.

“De foto werd bewerkt. Kijk maar naar haar duim”, aldus een ‘fan’. “Dat is duidelijk Photoshop”, gaat iemand verder. “Zoom in (op haar duim, red.)”, geeft een andere volger nog mee. Kijk maar:

Foto: Instagram – Bron: Daily Star