De nieuwe verstrengingen zijn voor niemand leuk, maar voor Eline De Munck komen de maatregelen wel erg hard aan. Vrijdag stond er immers een opening van een nieuwe winkel op de planning…

De 33-jarige actrice, zangeres en presentatrice heeft met ‘Odette Lunettes’ al enkele jaren een brillenwinkel in Antwerpen. Aanstaande vrijdag opent ze haar tweede winkel in Gent, maar de nieuwe verstrengingen om de coronacrisis in te dammen, gooien roet in het eten. “Wat een ongelofelijke klotedag! Met man en macht zijn we al weken de opening van de nieuwe ‘Odette Lunettes’ flagship store in Gent aan het voorbereiden. En nu vrijdag is het eindelijk zover. Toen ik daarnet het nieuws hoorde van een nieuwe – begrijp me niet verkeerd, uiterst noodzakelijke – lockdown, ben ik in tranen uitgebarsten. Ik had zo gehoopt om de nieuwe store in al zijn geuren en kleuren aan je te kunnen voorstellen. Maar we zullen het dus anders moeten aanpakken”, schrijft ze op Instagram.

Enkel op afspraak

Het goede nieuws is dat geïnteresseerden alsnog langs kunnen gaan, al zal dat op afspraak moeten gebeuren. “We gaan wel degelijk open op afspraak en je kan aanbellen aan onze winkel om verder geholpen te worden als er geen klanten binnen zijn. Het wordt dus een privémoment voor jou in onze store. Ook niet slecht natuurlijk als je het zo bekijkt”, besluit ze.

