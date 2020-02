Het is waarschijnlijk een van de meest gewenste televisiecomebacks: een reünie van de ‘Friends’-cast. De droom van vele ‘Friends’-fans komt nu een beetje dichterbij, want naar verluidt zou de originele cast een deal gesloten hebben met Warner Bros voor een eenmalige special.

De één uur lange aflevering zou – alles is nog in voorwaardelijke wijs – uitgezonden worden op HBO Max, met alle originele castleden aan boord: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc en Matthew Perry.

Entertainmentmagazine Deadline bericht dat de castleden elk 3 tot 4 miljoen dollar zullen opstrijken. Volgens sommige bronnen zouden de originele makers van de populaire serie, Marta Kauffman en David Crane, ingeschakeld worden voor de special.

Teaser

Het nieuws komt er nadat Perry eerder deze week een teaser de wereld instuurde: “Big news coming”, tweette de 50-jarige acteur, die Chandler vertolkte in de sitcom.

Big news coming… — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

De cast heeft al langer zin in een reünie. Dat bevestigde Jennifer Aniston, die de rol van Rachel speelde, vorig jaar nog bij talkshowhost Ellen naar aanleiding van 25 jaar ‘Friends’. Tijdens dat gesprek hintte ze mysterieus naar een nieuwe samenwerking: “We willen graag dat er iets is, maar we weten niet wat dat ‘iets’ is. Dus we proberen het gewoon. We werken ergens aan samen.”

Het bericht ‘Friends’-reünie op til: “Originele cast sluit deal voor eenmalige special” verscheen eerst op Metro.