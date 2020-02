View this post on Instagram

A picture says more than a thousand words❤️ Photography @kurtstallaert Make up @winkeschmink ❣️ Styling @burpphoto Vandaag @nieuwsblad #nieuwsbladmagazine Merci @greet.vanderhoeven en @hansmaartenpost All about #pregnancy #love #family #gratefullness #becomingamommy