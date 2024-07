‘Friends’-actrice Courteney Cox trotseert de koude in haar ondergoed: “Je ziet er zó goed uit!” (video)

Op Instagram weet Courteney Cox haar fans weer stevig te verbazen.

De dame, die velen kennen als ‘Monica’ in de immens geliefde serie ‘Friends’, doet het met haar meer dan 15.1 miljoen volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste.

We zien Courteney Cox eerst stevig sporten. “Ik heb net mijn verjaardag (15 juni, red.) achter de rug. Ik vind het getal (60 jaar, red.) niet zo leuk, maar we hebben geen keuze. Je moet gewoon je best doen”, vertelt ze in het filmpje. Niet veel later komt ze in haar ondergoed uit de koelkast gekropen. “Wat? Het is cryotherapie”, besluit ze. “馃ザ馃挭馃徏馃ザ”, schrijft ze verder nog bij haar post. Fans van de ‘Friends’-actrice zijn er ook snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt uit de vele positieve commentaren.

“Je ziet er z贸 goed uit!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er z贸 goed uit”, klinkt het. “Je wordt zo mooi ouder”, gaat het verder. “Sterk en knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om te kijken naar wat Courteney Cox juist gedeeld heeft. En klik even op het ‘prentje’ om de video te starten.