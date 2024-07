‘BGT’-jurylid Amanda Holden toont haar bikinilichaam: “Je ziet er geweldig uit!” (video)

Amanda Holden weet haar fans weer aardig te verbazen.

Met een indrukwekkende 2.3 miljoen volgers op Instagram zal het niet verbazen dat Amanda, die velen kennen als jurylid bij het populaire tv-programma ‘Britain’s Got Talent’, ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was ook recent weer het geval, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste.

We zien Amanda Holden meermaals in bikini poseren op een boot. “Ik draag mijn favoriete bikini”, voegt ze als promopraatje toe aan de beelden. Haar fans? Die hebben meer dan duidelijk ook wat te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Je ziet er geweldig uit!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er geweldig uit”, klinkt het. “Ze zou er zelfs goed uitzien in een vuilniszak”, gaat het verder. “Wat een lichaam”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk even op de afbeelding om het filmpje te starten.