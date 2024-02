‘Friends’-actrice Courteney Cox trotseert de koude in bikini: “Wat een lichaam!” (video)

Met maar liefst 14.9 miljoen volgers doet Courteney Cox het énorm goed op Instagram.

Ginds deelt ze dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand album op haar pagina plaatste. “Een lading foto’s wegens al de regen die in Los Angeles valt”, voegt ze beknopt toe. Echter houdt de ‘Friends’-actrice het niet bij foto’s alleen.

Bikinifilmpje

Wie even doorklikt ontdekt al snel een filmpje waarin Courteney Cox in bikini de koude trotseert. “Is dit valsspelen want het is écht koud”, vertelt Cox al wijzend naar haar voeten. Haar fans zijn duidelijk onder de indruk want in geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen.

“Wat een lichaam!”

Aan positieve commentaren geen gebrek. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Mijn God”, gaat het verder. “Prachtige vrouw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk twee keer op het pijltje naar rechts om het bewuste filmpje te zien.