Zangeres Doja Cat choqueert met gewaagde outfit op Grammy Awards: “Je tepels zijn zichtbaar!” (foto)

De Amerikaanse zangeres Doja Cat krijgt heel wat reacties op de outfit die ze droeg op de rode loper van de Grammy Awards. “Respectloos”, klinkt het onder meer, al nemen heel wat volgers het voor haar op.

Afgelopen zondag vond de 66e uitreiking van de Grammy Awards plaats in Los Angeles. Op de rode loper passeerden heel wat bekende gezichten de revue, onder wie ook ‘Paint The Town Red’-zangeres Doja Cat. De 28-jarige rapper kwam voor de dag in een doorschijnende, vleeskleurige jurk die bovenaan bijzonder weinig aan de verbeelding overliet.

Verontwaardiging

Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram, waar sommige volgers verontwaardigd reageerden. “Waarom laat je je tepels altijd zien?”, “Respectloos om je tepels zo te tonen op de Grammy Awards”, en “Je tepels zijn zichtbaar! Een beetje zoals bij Janet Jackson, maar in jouw geval was het opzettelijk. Waarom overtreed je de regels in het openbaar?”, klonk het kritisch. Anderen namen het dan weer duidelijk op voor haar. “Je zag er ongelofelijk mooi uit!”, “Waarom ben jij zo verdomd mooi?”, en “Wow, wat een degoutante reacties! Dat verdien jij niet. Ik hoop dat je blijft stralen, schoonheid. Trek je niets aan van al die haters”, lezen we ook.

