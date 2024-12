Foto van Ruben Van Gucht en collega Ine Beyen lokt bizarre reacties uit

Er komen heel wat insinuerende reacties op een foto van Ruben Van Gucht en collega Ine Beyen. “Prachtig koppel”, klinkt het onder meer.

Sporza-commentator Ruben Van Gucht deed onlangs een dubbelinterview met Ine Beyen voor De Zondag. De 37-jarige presentator plaatste een foto van dat interview op Instagram. “Wij blikten in De Zondag terug op het Olympisch jaar 2024. Een spetterend wielervoorjaar, De Tour de France Femmes, de Spelen in Parijs, het WK in Zürich… Stuk voor stuk momenten om te koesteren”, klinkt het.

Benenincident

De reacties zijn op z’n minst opvallend te noemen. Van “Prachtig koppel”, over “Leuk stel. Ik herken die benen ergens van”, tot “En maar ontkennen…”, aldus zijn volgers. Om de reacties een beetje te kaderen moeten we terug naar juni. Toen deed Ruben een live gesprek op Radio2 en doken er achter hem op bed plots twee vrouwenbenen op. Zijn vrouw Blanka Vlašić kon het niet zijn, dus werd er destijds gespeculeerd dat het om zijn Sporza-collega Ine Beyen ging. Dat blijven tot op heden echter geruchten, voor alle duidelijkheid.

Foto: Instagram